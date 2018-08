Presó sense fiança per un dels detinguts en l'operació contra el terrorisme gihadista a Mataró

La Guàrdia Civil s'emporta el segon detingut a Mataró Foto: ACN

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança de M. B., un dels dos detinguts aquests dimecres a Mataró durant una operació contra el terrorisme jihadista.Està acusat d'un presumpte delicte d'integració a banda terrorista i se'l considerava un "agent actiu de radicalització" que realitzava tasques d'adoctrinament i captació de futurs terroristes, tant a Mataró, com a Barcelona i Tarragona.La interlocutòria judicial afirma que duia a terme aquesta acció des de la perruqueria que regentava i també amb xerrades que organitzava a domicilis particulars. Segons el jutge, mantenia contacte amb altres cèl·lules jihadistes amb l'objectiu d'enviar combatents a Síria i disposava de fins a deu telèfons mòbils per evitar ser descobert.La Guàrdia Civil va detenir aquest dimecres dos homes de 36 i 46 anys a Mataró en un operatiu contra el terrorisme jihadista dirigit pel Jutjat d'Instrucció número 1 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, segons han informat fonts del cos armat.A primera hora del matí, els agents van entrar a dos domicilis de la capital del Maresme per fer-hi un registre i van detenir dos homes, de nacionalitat marroquina i que presumptament es dedicarien al reclutament de nous membres a les demarcacions de Tarragona i Barcelona perquè es desplacessin a zones de conflicte i s'integressin en grups terroristes.Es tracta d'M.B., de 46 anys i natural de Tetuan i O.K., de 36 anys i natural de Tànger.Els agents van dur a terme registres en els domicilis dels detinguts i del material que se'n va invervenir s'espera obtenir informació rellevant per aclarir completament l'activitat dels dos individus. No es descarten més detencions perquè l'operació continua oberta.

