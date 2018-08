Vueling atribueix «la gran majoria» de retards a la mala gestió del trànsit aeri

El president de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, va assegurar que la gran majoria dels retards que estan patint totes les aerolínies europees es deuen a una mala gestió del trànsit aeri al continent que ha derivat que alguns dies es produeixin retards de fins a 300.000 minuts.L'aerolínia catalana va incórrer en un cost addicional de 20 milions d'euros al segon trimestre derivat dels problemes d'operativa i de les vagues de controladors, segons ha revelat aquest divendres el hòlding International Consolidated Airlines Group (IAG), que integra les aerolínies British Airways, Iberia, Vueling i Aer Lingus.Després de presentar resultats, el conseller delegat de IAG, Willie Walsh, ha lamentat que les vagues dels controladors francesos hagin afectat els vols des de Barcelona i hagin tingut un "impacte" en el turisme a Espanya.El responsable de IAG va afirmar que aquestes aturades presenten un desafiament per a l'aerolínia i que Vueling s'ha vist particularment afectada per aquestes mesures de pressió. Segons va destacar, les vagues a Marsella han tingut un impacte ja que controla una part important del Mediterrani.Durant una conferència telefònica amb mitjans espanyols a la qual també va assistir el conseller delegat de IAG, Willie Walsh, el president de l'aerolínia va explicar que el nivell de retards i cancel·lacions ha estat molt alt a totes les aerolínies aquest estiu a causa de problemes en la gestió del trànsit aeri a tota Europa."El sistema de control aeri europeu no funciona, està trencat. Hi ha dies on s'acumulen més de 300.000 minuts de retards", va explicar el president de Vueling. "Les principals aerolínies estem urgint al fet que es prenguin mesures", va destacar el directiu afegint que la ineficiència en la gestió del trànsit aeri "destrossa l'operativa".Segons Sánchez-Prieto, "la gran majoria" dels retards i cancel·lacions que pateixen diàriament són a causa de problemes de control del trànsit aeri, no de manca d'efectius. "Som la companyia d'Europa que tenim més reserva d'aeronaus (vuit), amb 30 tripulacions en reserva per afrontar incidències", ha agregat recordant que la seva puntualitat ha estat per sobre del 85% al primer trimestre de l'any.Per això, insta els organismes competents al fet que prenguin com més aviat millor les mesures més urgents perquè aquest problema se solucioni, ja que "afecta el sector aeri, la generació d'ocupació i l'economia d'Europa a nivell general"."És un problema generalitzat del que cal fer més conscient la societat. Es posa el focus en les aerolínies perquè són l'última baula de la cadena, però el problema és més amunt", va concloure el directiu.

