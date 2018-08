​Barcelona obrirà una escola de segona oportunitat per a «ni-nis»

L'Ajuntament de Barcelona obrirà el 2019 la seva primera Escola de Segona Oportunitat pública, dirigida a joves d'entre 16 i 25 anys que ni estudien ni treballen, amb l'objectiu d'orientar-los i acompanyar-los per facilitar el seu retorn als estudis reglats i millorar les seves oportunitats laborals.La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha detallat aquest divendres en roda de premsa que el centre oferirà 60 places per començar el setembre del 2019 i que n'oferiran fins a 120 en el curs 2020-2021, amb almenys 60 noves i d'altres de continuïtat, ja que els alumnes podran cursar els estudis durant dos anys.La gerent de l'Institut Municipal d'Educació, Emilia Andreu, ha destacat que el punt diferencial d'aquests centres és l'acompanyament i orientació als joves, que compten amb itineraris i ritmes personalitzats en funció dels seus interessos, quelcom que també ha ressaltat Ortiz, que ha detallat que comptaran amb psicòlegs, tècnics d'integració i orientadors laborals.El primer centre públic d'aquest tipus se situarà al carrer Capella, al districte de Sant Andreu i que limita amb els d'Horta-Guinardó i Sant Martí, a l'edifici de l'antic Centre d'Atenció Primària de Salut. Es rehabilitarà amb un pressupost d'uns 500.000 euros i les obres començaran previsiblement la tardor d'aquest any.Ortiz ha detallat que a la ciutat hi ha uns 17.000 joves d'entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen –segons un informe de la Fundació BCN Formació Professional-, cosa que representa el 13% dels joves de la capital catalana d'aquestes edats.Preguntada per si 120 places són suficients davant dels 17.000 joves, ha defensat que el govern d'Ada Colau ha apostat per aquesta iniciativa per començar, i ha afegit: "Si funciona, esperem que sigui generalitzada, no només a Barcelona, sinó al conjunt de Catalunya, i serveixi per millorar el conjunt del sistema educatiu".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)