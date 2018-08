Sánchez evitarà més vies judicials però avisa que el cas català no es resoldrà en els propers dos anys

"Abans de convocar eleccions, hem de garantir l'estabilitat política, econòmica i social", assegura Sánchez, allunyant de nou l'horitzó de comicis a l'Estat

Sánchez assegura que l'exhumació del cos de Franco es farà "molt aviat", tot i que no ha especificat la data

"Canvi d'època". Aquest és el missatge que ha volgut llançar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior a l'últim consell de ministres previ a les vacances d'estiu. El canvi d'època, en tot cas, encara no s'ha acabat de concretar en clau territorial ni, especialment, amb Catalunya. Sánchez ha mantingut l'oferta de diàleg a l'independentisme, però sense especificar quin és el seu projecte. En aquesta matèria no ha anat més enllà de l'anunci inconcret de la ministra Meritxell Batet després de la reunió de la comissió bilateral Generalitat-Estat a Barcelona i ha admès que la crisi amb Catalunya no es resoldrà "ni en un mes, ni en sis mesos, ni en un any, ni en dos".Sánchez ha volgut subratllar que la "solució" del cas català "no serà immediata". Davant l'escenari de referèndum que proposa l'independentisme, el president espanyol ha recalcat que la resolució exigirà una "votació", però ha insistit que no hi ha entesa en la fórmula. Al seu parer, el govern espanyol proposa votar "un acord que representi el 80% de la societat catalana" mentre que la Generalitat reclama pronunciar-se sobre un projecte rupturista. "Espero poder-los comvèncer a mitjà termini", ha reblat.La crisi territorial, ha apuntat, s'està "larvant" des de fa una dècada, i ha retret a la nova cúpula del PP que aposti per no dialogar amb l'independentisme. "Quina forma de fer política tenen?", s'ha preguntat Sánchez. És el moment, ha dit, de "construir consensos", ha apuntat just al principi de valorar les accions en clau territorial. "El diàleg i el consens és el que he ofert a tots els presidents autonòmics. Aquest és l'esperit que ha estat present, també, en la celebració de divuit reunions multilaterals en divuit mesos", ha indicat."Esperem que hi hagi fruits al llarg del semestre, fins a finals de desembre, i que doni continuïtat. Hi ha instruments per trobar consensos. Tenim la ferma voluntat de dialogar per millorar la cohesió territorial del nostre país", ha destacat el president espanyol. Al PP, concretament, li ha demanat que entengui que "no ha estat aliè" al creixement de l'independentisme. Sobre la proposta de Pablo Casado de tornar a tipificar la convocatòria de referèndum "il·legal" com a delicte al codi penal, Sánchez s'ha preguntat per què no ho van fer en el moment en què governava Mariano Rajoy.En tot cas, però, el president espanyol ha apuntat que no vol "obrir cap via judicial més", per bé que ha defensat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Fins i tot ha recalcat que ha tingut un toc "pedagògic". Per tot plegat ha demanat "lleialtat" al PP, la mateixa que -segons ell- va tenir el PSOE durant els mesos convulsos de la tardor a Catalunya.Un dels dubtes que plana sobre la legislatura és quina durada tindrà, tenint en compte la fragilitat dels socialistes -84 diputats de 350- al Congrés dels Diputats. Sánchez, en tot cas, ha resumit que "abans de convocar eleccions, hem de garantir l'estabilitat política, econòmica i social". Un cop de porta, almenys de moment, a convocar comicis anticipats, com havia defensat en un primer moment en la moció de censura.La compareixença arriba dos dies després de la comissió bilateral Estat-Generalitat a Palau, en la qual no es van arribar a acords concrets i es va constatar la distància existent sobre els presos i el referèndum . Sobre aquesta última qüestió, va indicar la ministra Meritxell Batet, no cal "investigar gaire" per saber que el PSOE no en vol autoritzar cap, i el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va voler lamentar el "no absolut" de l'executiu estatal L'oferta de Madrid, en tot cas, es basa en un desplegament estrictament estatutari i en el compliment d'inversions que en ocasions han estat pressupostades però que mai s'han acabat de complir. "Tenim un projecte territorial, perquè Catalunya forma part d'Espanya", assenyalava aquest matí la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, a RAC1.Sánchez es va citar ahir amb el nou líder del PP, Pablo Casado, a la Moncloa. La situació catalana va estar damunt la taula i el president espanyol va escoltar com Casado li oferia mà estesa per combatre l'independentisme al mateix temps que s'oferia per aplicar -de nou- l'article 155 de la Constitució en cas que fos necessari.El president del govern espanyol ha volgut fer un discurs triomfalista a l'hora de fer balanç dels mesos que porta a la Moncloa, tant a nivell econòmic com a nivell social. Sánchez ha insistit que espera poder aprovar els pressupostos el 2019, però abans haurà de tornar al Congrés dels Diputats per aconseguir validar els objectius de dèficit. "La proposta és oferir a la cambra una doble estabilitat: econòmica i social", ha destacat."Cal redistribuir per créixer", ha recalcat Sánchez, que ha apostat per "blindar" els serveis públics, com ara l'ensenyament i la salut, així com també les pensions i les polítiques de dependències. Les prestacions als jubilats han estat en el punt de mira per la manera de gestionar-les per part del PP. "El verb és blindar", ha insistit Sánchez, que ha marcat perfil. El president espanyol ha insistit que el seu és un govern "obert" i "no partidista", i al seu parer també representatiu d'una societat que s"e sent feminista i ecologista, progressista i europeista".Precisament per subratllar aquesta mirada progressista, el govern ha volgut destacar la convicció en la carpeta de memòria històrica. Sánchez ha subratllat que el govern espanyol està decidit a exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos. "Arribarà", ha expressat". "Molt aviat", ha insistit. L'executiu del PSOE entén que si Espanya ha esperat quatre dècades per atendre aquesta qüestió, pot fer-ho "uns dies o unes setmanes més" per trobar la millor fórmula jurídica per executar l'operació.Sánchez ha anunciat la creació d'un comandament únic a la frontera i a l'Estret de Gibraltar de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per gestionar l'entrada d'immigrants en situació irregular. A la pràctica, és per impedir "arribades inadvertides a Espanya". Les actuacions es duran a terme segons la legalitat vigent, els criteris de salvament de vida humana al mar i "respectant la seva dignitat".Aquest comandament únic operatiu anirà acompanyat d'un pla de trenta milions d'euros que arriba després del desbloqueig d'ajudes de la Unió Europea.

