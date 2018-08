Felip VI participarà en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A

Felip VI participarà en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Així ho ha confirmat el president espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença de premsa a la Moncloa d'aquest divendres. Sánchez ha detallat que ell mateix i el cap de l'Estat seran a Barcelona perquè l'aniversari dels atemptats "exigeix de tothom". Per reforçar el seu suport al rei -qüestionat en cada visita a Catalunya des del discurs del 3 d'octubre-, el president espanyol ha estat contundent: "Crec que tenim una monaquia renovada i exemplar en la figura de Felip VI". L'Ajuntament de Barcelona ja té enllestit l'acte en record de les víctimes dels atemptats , i que ha organitzat en col·laboració amb la Generalitat i la delegació del govern espanyol a Catalunya. L'acte té el lema "Barcelona, Ciutat de Pau" i se celebrarà a les 10.30 h a la plaça de Catalunya coincidint amb l'aniversari de l'atemptat de la Rambla de la capital catalana. Prèviament es realitzarà una ofrena floral davant del mosaic de Joan Miró de la Rambla amb familiars de les víctimes mortals.L'acte serà "auster, senzill i emotiu", segons va informar aquest dijous l'Ajuntament en un comunicat. S'hi donarà protagonisme a la música i als ferits i familiars, i no hi haurà parlaments oficials. Consistirà en una interpretació musical que anirà a càrrec de més de 50 alumnes voluntaris de les cinc escoles municipals de música de Barcelona i el Conservatori Municipal. El conduirà la periodista Gemma Nierga.

