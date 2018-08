Escorcollen les seus d'iDental de Barcelona, Girona i Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola escorcollen aquest divendres al matí les seus d'iDental a Barcelona, Girona i Tarragona per ordre de l'Audiència Nacional, segons han confirmat fonts dels dos cossos policials. L'operació s'ha iniciat aquest matí, continua oberta i en alguna de les seus, com Tarragona, encara es podria allargar durant unes hores. No consta, de moment, si està previst practicar detencions.A banda dels registres a Catalunya, la policia també està escorcollant una quinzena de locals més de l'empresa arreu de l'Estat. Les clíniques dentals van tancar portes a principis d'estiu per sorpresa dels clients que tenien tractaments a mig fer i que es van començar a organitzar per reclamar solucions.El mateix Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) va presentar una querella contra la cadena pels presumptes delictes contra la salut pública, estafa i publicitat enganyosa. El Col·legi ja havia recollit al juny 630 reclamacions i els Mossos d'Esquadra unes 300 denúncies.Paral·lelament, poques setmanes després, un grup d’afectats per iDental a Barcelona es va concentrar a les portes de la seu del Departament de Salut per reclamar a la Conselleria i a altres institucions públiques que els donin suport amb la lluita per a recuperar els seus historials mèdics, ja que sense aquests els antics pacients de la clínica no poden ni demandar ni seguir el tractament que la companyia no va acabar.Per la seva banda, l'Agència Catalana de Consum (ACC) va demanar a les entitats financeres que s'abstinguin de cobrar qualsevol quota pels serveis promesos per la clínica i que resolguessin els contractes de crèdit signats pels clients.

