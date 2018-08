Itàlia veta l'entrada d'Open Arms amb 87 persones a bord: «Bon viatge!»

Dos noches a la deriva. Más de 50 horas hacinados en un bote entre gasolina derramada y otros fluidos. Podríamos habernos quedado en casa pero estás 87 vidas se habrían hundido sin sentido. Nadie muere para la UE, solo desaparecen y nadie paga por ello. Foto @ValerioNicolosi pic.twitter.com/5Jt6QTQdU5 — Oscar Camps (@campsoscar) 2 d’agost de 2018

La nave spagnola Open Arms ha raccolto a bordo 90 immigrati nelle acque libiche. Visto che venti giorni fa aveva dichiarato che “i porti italiani non sono sicuri” perché c’è Salvini, sono certo che porteranno questi immigrati ovunque, tranne che in Italia. Buon viaggio! pic.twitter.com/IEPBDgSpZ0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 d’agost de 2018

Itàlia ha tornat a denegar l’entrada a un vaixell de Proactiva Open Arms després que l’ONG badalonina salvés 87 persones de morir ofegades a prop de les costes de Líbia. En un tuit publicat dijous a la tarda, Oscar Camps anunciava que l’organització que dirigeix havia salvat un grup de migrants que portaven dues nits a la deriva.Minuts després, i a la mateixa xarxa social, el ministre de l'Interior italià Matteo Salvini penjava la fotografia d’un mapa amb la situació del vaixell i ironitzava: "La nau espanyola Open Arms ha rescatat unes 90 persones de les aigües líbies. Tenint en compte que fa vint dies van dir que ‘els ports italians no són segurs' perquè està Salvini, estic segur que portaran aquests immigrants a qualsevol altre lloc abans que Itàlia. Bon viatge!".Salvini manté així la seva política de no admetre els vaixells de les ONG de salvament marítim que operen al Mediterrani. En un missatge publicat fa dues setmanes, Salvini instava Open Arms a "estalviar-se temps i diners", ja que "els ports italians els veuran en postal".Camps va respondre a Salvini amb el següent missatge en italià: "el senyor Salvini sembla obsessionat amb Open Ars. Però és que no hi ha problemes més importants a Itàlia dels quals s'hagi d'ocupar el ministre de l'interior? Evidentment no sap com afrontar-los".Divendres al migdia, el compte oficial de Proactiva Open Arms compartia una fotografia de les persones salvades junt amb personal de l'organització. "Bon dia des de l'Open Arms. Arrenquem els primers somriures malgrat la por i la incertesa es llegeixin a les seves cares. Una mica d'humanitat després de la persecució i els abusos als seus països, tortures a Líbia, i el mar".

