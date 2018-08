​Mor un motorista de 23 anys en un accident a la Gran Via de Barcelona

Un motorista de 23 anys ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a l'entrada de Barcelona per la Gran Via. El conductor va perdre el control del vehicle i ha acabat topant amb el mur de separació de calçades pocs minuts després de les dues de la matinada. Ha mort a l'acte.Aquesta és la vuitena víctima mortal en accident de trànsit aquest any a Barcelona, la cinquena amb moto. Ja l'any passat, set de les dotze víctimes mortals que es van produir als carrers de la ciutat eren motoristes i és també aquest col·lectiu el que registra més ferits greus entre els afectats per accident de trànsit a Barcelona.L'Ajuntament ha ofert atenció psicològica als familiars de la víctima i trasllada el seu condol a família i amics.

