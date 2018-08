​El govern de Colau nega que a Barcelona regni la «impunitat» amb el top manta

La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, ha condemnat aquest divendres l'agressió a un turista per part d'un venedor ambulant a la plaça de Catalunya d'aquesta setmana . "Són uns fets puntuals però és una mostra de violència inacceptable", ha dit Ortiz, que aquests dies exerceix d'alcaldessa accidental. Davant de les acusacions de "permissivitat" amb el top manta que han llançat l'oposició i els agents econòmics, la tinent d'alcalde ha declarat que "no es pot parlar d'impunitat" amb el col·lectiu de manters, ja que s'han interposat més de 70.000 multes durant el 2017 per venda ambulant.Per fer front a un fenomen "molt complex", Ortiz ha demanat al Departament d'Interior que "faci un esforç" d'ampliar efectius policials a la ciutat, tal com ha fet el consistori, amb 100 agents nous de la Guàrdia Urbana. A més, Ortiz ha exigit "lleialtat" a l'oposició i ha demanat als grups que no faci dels fets "una arma llancívola".Les crítiques pel turista ferit després de la disputa amb un manter han continuat aquest divendres. Pimec Comerç ha condemnat els fets i també les agressions a dos agents dels Mossos d'Esquadra durant una identificació policial per transportar material per la venda ambulant il·legal a Salou, i ha demanat responsabilitats al conseller d'Interior, Miquel Buch, i a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.La patronal ha demanat a tots dos responsables polítics que expressin públicament el seu rebuig davant d'aquests actes violents i "es comprometin a l'erradicació de la venda ambulant il·legal, cadascun en els àmbits competencials pertinents". "Insistim en el fet que el joc de la pilota competencial s'ha d'acabar", ha sostingut Pimec.Per la seva banda, el Gremi de Restauració de Barcelona ha urgit a convocar el Consell de Seguretat i Prevenció de la ciutat i que Colau, que el presideix, interrompi temporalment les seves vacances per assumir-ne la responsabilitat. A més, ha demanat l'adopció de mesures urgents i contundents, com personar-se com acusació particular, "per restablir l'ordre i la seguretat" en els principals recorreguts turístics de la ciutat. "La tibantor i l'equidistància intencionada d'alguns dirigents polítics han generat una situació d'aparent impunitat, de la qual ara en paguem les conseqüències", ha lamentat el president del gremi, Pere Chias.El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha condemnat l'agressió i ha lamentat que aquest fet era "previsible". A més, ha defensat la necessitat de trobar solucions urgents per erradicar l'activitat del top manta, però també d'altres contra el lloguer turístic d'habitatges, el botellón i la venda ambulant de refrescs a les platges de la ciutat. El gremi ha assegurat que l'Ajuntament no s'està esforçant a posar fi a aquesta activitat, i ha afirmat que el top manta està "perjudicant greument el comerç" local, a més de projectar una imatge negativa de la ciutat.El portaveu de la Plataforma d'Afectats pel Top Manta, Fermín Villar, ja va criticar aquest dijous la "impunitat" dels venedors ambulants i va mostrar el seu rebuig a l'agressió. A més, la Fundació Barcelona Comerç, que agrupa els principals eixos comercials de la ciutat, va condemnar de forma "rotunda" l'agressió, i va reclamar una actuació "urgent i efectiva" de les autoritats per posar fi a la venda il·legal. A més, va exigir l'aplicació de les ordenances i normatives.

