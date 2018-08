«Desobeïu o dimitiu»: apareixen pintades a les seus del PDECat, ERC i la CUP a Vic

Des del @CDRepublicaVic condemnem sense pal·liatius els atacs a les seus dels partits independentistes de la nostra ciutat. Com va quedar clar en l'acció que sí que hi vàrem fer fa uns dies, aquests no són els nostres mètodes. @el9nou @CanalTaronja @naciodigital — CDR Vic (@CDRepublicaVic) 3 d’agost de 2018

La seu del PDECat Foto: Twitter @AlbertSicilia

La seu de la CUP a Vic Foto: Cedida

Les seus del PDECat i ERC a Vic s'han despertat aquest divendres farcides de pintades i papers enganxats. En el cas de la CUP, tal com es pot veure en la imatge, només pòstits. "Desobeïu o dimitiu", "República ara", "Recordeu l'1-O", "Actuem des del carrer, actueu des del Parlament" o "Traïdors", són alguns dels missatges que es poden llegir. Les pintades coincideixen amb la jornada de mobilització dels CDR que, de fet, estaven encapçalades pel lema "Desobeïu o dimitiu" Tot i això, des del CDR de Vic condemnen "sense pal·liatius" els atacs a les seus dels partits. "Aquests no són els nostres mètodes", recorden. Precisament, fa uns dies, membres del CDR de Vic es van concentrar davant les seus del PDECat i d'ERC a la capital d'Osona per exigir que les dues forces accelerin al pas cap a la consecució de la República catalana.Un grup format per una vintena de persones es van fotografiar a la porta de les dues seus amb cartells on s'hi podien llegir missatges com "autonomisme no", "república sí" i "desobeïu".

