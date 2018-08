Els Minyons de Terrassa viatgen a bord del «Piolín»

A punt d'embarcar cap a Còrsega @Minyons Vés que no ens hagi escollit el ferry el de Ciudadanos i encara sigui ple de repressors #1OCT #Terrassa #UnPontDeMarMalva i no és broma! pic.twitter.com/nnVQCWgLdL — pep forn (@pepforn) 3 d’agost de 2018

El catxondeig és gran... Embarquem cap a Bastia amb @Minyons. Tot s'ha de dir que me l'imaginava més gran... pic.twitter.com/6n0J91xCu8 — Sergi Castells🎗️ (@sermt) 3 d’agost de 2018

La colla castellera dels Minyons de Terrassa ha marxat aquest divendres al matí cap a Còrsega a fer unes actuacions en el marc de la trobada de nacions sense estat. Però només arribar al Port de Niça han començat les bromes entre els mateixos membres de la colla quan han vist que els tocava viatjar amb el vaixell del Piolín, on es van allotjar agents de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil durant el referèndum del passat mes d'octubre. El viatge i les actuacions castelleres dels Minyons de Terrassa a Còrsega estan organitzades per l’associació Catalunya-Corsica i Corsica Libera, responsable de les Ghjurantes Internaziunale de Corti, trobada de nacions sense estat que es fa des del 1982, per tant està en la 36a edició, en aquesta localitat del centre de l’illa, antiga capital de la Còrsega independent. Les altres actuacions compten amb el suport de l’Ajuntament de Bàstia i l’Ajuntament i l’associació de comerciants de l’Isula Rosse.Una sortida que ha estat criticada pel regidor de Cs de Terrassa, David Aguinaga, qui a través de les xarxes, posa en qüestió que els Minyons, una entitat subvencionada, participi en un acte com el de Còrsega.

