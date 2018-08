Jordi Cuixart torna a demanar la seva llibertat

La defensa del president d'Òmniun, Jordi Cuixart, ha presentat un recurs a la interlocutòria del Tribunal Suprem que el manté a la presó des del 16 d'octubre del 2017 en considerar que és víctima d'una "situació totalment injusta" i que pateix "una clara vulneració dels drets humans a un líder de la societat civil", segons ha informat l'entitat.El recurs assenyala que no hi ha motius per mantenir Cuixart empresonat perquè en tot moment va fer ús dels rets reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, com la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica, el dret de reunió i manifestació i el dret a la participació política. En un comunicat, Òmnium ha reiterat que "la protesta pacífica és una de les eines centrals de qualsevol societat democràtica" i que les manifestacions "no només s'han de permetre, sinó que s'han de protegir, mai criminalitzar-les".D'altra banda, la defensa de Cuixart ha anunciat que s'ha reforçat amb al incorporació dels advocats Àlex Solà, que treballarà amb l'advocada Marina Roig, i els advocats especialitzats en Drets Humans Olivier Peter i Benet Salellas, que complementaran la defensa des de la perspectiva del Tribunal Europeu dels Drets Humans, el dret europeu i el dret internacional.Així mateix, la defensa de Jordi Cuixart també considera que el Tribunal Suprem no ha fet en camp moment una individualització dels motius que expliqui perquè s'ha de mantenir un líder de la societat civil a la presó ni una ponderació dels seus drets humans i ha afegit que en no tractar-se d'una persona aforada haurien de ser jutjats ordinaris de Barcelona a qui els correspondria jutjar la causa. Con a conseqüència, argumenta, Cuixart no tindrà dret a una segona instància, protegit també als tractats internacionals.

