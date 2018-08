Cunillera lamenta que la Generalitat «menyspreï» el resultat de la bilateral

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha lamentat que la Generalitat "menyspreï" el resultat de la reunió de la comissió bilateral Generalitat-Estat , i ha dit que no és la millor manera d'actuar per part del Govern, ja que feia set anys que no es convocava.En una entrevista aquest divendres a RAC1, s'ha mostrat sorpresa per la valoració que la Generalitat ha fet de la trobada, ja que ha dit que durant la reunió "no es va expressar aquest concepte" i ella no va tenir aquesta sensació. Cunillera ha negat que els representants del govern espanyol hi acudissin sense haver-se preparat la reunió, com va dir la portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi . "Vam anar-hi amb papers, nombres i la nostra feina feta", ha defensat.A més, ha criticat la "reticència" de la Generalitat a participar en òrgans multilaterals, ja que és on es discuteixen aspectes molt importants pels catalans i Catalunya no hauria de renunciar-hi, ha opinat.Cunillera ha subratllat que el govern espanyol no pot interferir en el judici als polítics sobiranistes presos, i ha dit que "demanar la separació de poders i alhora que s'actuï amb els presos és incongruent" perquè els executius no fan de poder judicial.

