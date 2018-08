Tres detinguts per vendre drogues sintètiques a menors i joves a Nou Barris

Un operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana aquest passat mes de juliol va permetre la detenció de tres traficants i el desmantellament d'un punt de venda de Nou Barris des d'on es distribuïen drogues sintètiques a menors i joves. Els arrestats són dos homes, de 30 anys i nacionalitat colombiana, i una dona, de 20 anys i nacionalitat italiana.Els agents van comprovar com des d'un pis del districte es venien drogues "indiscriminadament" a joves i menors d'edat i com els detinguts facilitaven i fiaven la compra de les substàncies estupefaents per tal de tenir-los com a clients fixes. En el registre del pis, hi van trobar diferents substàncies com cocaïna, metamfetamina, pastilles MDMA, bolets al·lucinògens i LSD, així com estris relacionats amb la manipulació i posterior venda d’aquestes substàncies.Els tres detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de presentar-se davant l’autoritat judicial.

