El popular seguidor del València Club de Futbol i de la selecció espanyola, Manolo "el del bombo", deixarà de regentar el seu bar-museu, que es troba enfront de l'estadi de Mestalla i que dirigeix des de fa quasi tres dècades. "Vull que el bar se'l quede algú a qui li agrade el futbol i jo col·laboraria amb el nou propietari", ha relatat el popular aficionat en declaracions a EFE recollides pel diari La Veu La decisió de traspassar el bar, que regenta des de fa 29 anys, ha sigut de la propietària del local, segons explicat Manolo, qui considera que és una "bona decisió". A més, assenyala que existeix la possibilitat de posar en un local totes els records del bar i una barra perquè "els pares puguen anar amb els xiquets" a veure tot els records que ell ha acumulat en tres dècades seguint el València i la selecció espanyola de futbol.Manolo, de 70 anys, que ha passat per 7 operacions, reconeix sentir "llàstima" i deixar el bar després de 30 anys. "La gent m'anima a seguir amb el bar però alguns sí que s'adonen que estic major i no puc continuar", afegeix. "Si estic amb la selecció no puc estar al bar. Porte 10 mundials, 7 eurocopes i 400 partits; la gent em vol i continuaré" relacionat amb el món del futbol, assegura Manolo.Respecte al nou seleccionador espanyol, Luis Enrique, Manolo 'el del bombo' manifesta que el coneix des de fa "molts anys" i que és un "poc dur" però que convocarà els jugadors que "lluiten per la samarreta i no pel seu nom". Així, ha desitjat "el millor" tant al tècnic asturià com a la selecció.

