Primeres adhesions al manifest de la Xarec pel turisme i l'hostaleria responsable

Dues setmanes després de la seva presentació en públic, el Manifest pel turisme i l’hostaleria responsables que impulsa la Xarec ja ha rebut diverses adhesions d’entitats i persones. Entre elles, algunes de destacades tant del sector turístic i de la restauració com de l’economia social i solidària.Per exemple, s’hi ha adherit l’Associació de Càmpings de Girona, l’Associació de Turisme Rural del Vallès o l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible a la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, la Fundació Roca Galés, GATS, el Col·lectiu Punt 6 o Som Connexió, passant per Alba Sud o l’Ateneu L’Harmonia.A títol particular, també hi ha, des del gestor de desenvolupament turístic Alberto Aquilué, fins al teòric del cooperativismem Jordi Garcia Jané, així com diversos alcaldes i càrrecs electes municipals. Les adhesions continuen obertes a la web de la cooperativa , on també es pot consultar el text íntegre del manifest.Un manifest que parteix de la base que "el model de desenvolupament del turisme i l’hostaleria fa temps que ha tocat sostre". A l’empara del mantra de la "creació de treball i riquesa", les empreses del sector han gaudit de via lliure pel creixement sense límits amb el beneplàcit de l’administració.A més, ho ha fet a partir de la precarització del treball, l’homogeneització dels serveis, l’especulació i la gentrificació, la massificació dels espais d’acollida, la desaparició de la cultura a barris i pobles i la destrucció del territori. Tot plegat ha provocat el rebuig social, però també alhora el naixement de propostes alternatives.En aquest sentit, la Xarec ha optat per alçar la veu i visibilitzar l’alternativa enfront al model del turisme i l’hostaleria precaritzadors del treball, de la comunitat i del territori. El Manifest defineix l’alternativa que es defensarà i es potenciarà des de la nova cooperativa de serveis que impulsa la Xarec.

