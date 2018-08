Villarejo va oferir al marit d'Ana Rosa Quintana un vídeo sexual d'un exjutge

cloacas....

Per ninja45 el 3 d'agost de 2018 a les 11:29 0 0

En su momento, se llegó a ridiculizar en los medios a Marta Rovira por decir en una entrevista que el estado les había advertido, que en caso de DUI, podía haber un escenario de “violencia extrema y muertos en las calles, que el estado estaba preparadísimo y no iba a dudar”. Se dijo que el Govern exageraba, que era todo falso y no fue hasta dos meses más tarde que la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró que el “ejército estaba preparado para actuar en Catalunya”, evidenciando así que Rovira no mintió en sus declaraciones. Si todo lo anterior no fuese ya preocupante y alarmante, hay que sumarle que el CNI tuvo hasta 3 reuniones con el que fue su confidente y a la vez ideólogo de la célula terrorista que dejó 15 muertos en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. ¿Qué clase de Estado mantiene contacto con terroristas que posteriormente asesinan en medio de la calle a sus ciudadanos? ¿Qué clase de Estado oculta información necesaria para luchar contra el terrorismo a una policía autonómica? No creo que tenga que ser yo quien dé respuesta a estas preguntas. El estado español no solo está poniendo en riesgo la integridad de los independentistas, está atentando contra todos los ciudadanos. Aunque lo hagan según ellos, en nombre de la unidad y bajo los criterios constitucionales, las tácticas que están usando son de todo menos morales y democráticas. Termino con una gran frase que dijo el ilustre Ernest Margall en el Parlament el 17 de enero: “El Estado español no sabe ni quiere saber nada de reconciliación. No sabe ganar, saben derrotar, no saben compartir, saben humillar y castigar”. Intolerable y Vergonzoso. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!