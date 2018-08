Torra obre la porta a dimitir si no pot aprovar el pressupost del 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que els pressupostos per a l'any 2019 són tan necessaris que si el Govern no els pogués aprovar estaria en qüestió. I és que, en preguntar-li si convocarà eleccions si no pot tirar endavant els comptes de l'any vinent, Torra ha volgut ser molt clar. "Els governs acostumen a dimitir si els seus pressupostos no són aprovats i em sembla que això és un mandat democràtic d'autoexigència", ha sentenciat.A la mateixa entrevista, el president avança que a la conferència política que oferirà al setembre voldrà alertar els catalans dels "enormes sacrificis que caldrà fer" si el país vol assolir la independència plena, i demanarà a la ciutadania "preparació i organització" per defensar la República quan arribi "el moment" de materialitzar-la.El fantasma de les eleccions anticipades plana sobre el Govern des de pràcticament la primera setmana que Torra va arribar a la presidència. Però ara és el mateix president qui avisa que podria convocar comicis si el seu executiu no pot tirar endavant un nou pressupost per al 2019. "Els governs acostumen a dimitir si els seus pressupostos no són aprovats i em sembla que això és un mandat democràtic d'autoexigència", a dit a l'ACN, tot afegint, però, que l'executiu català "no es planteja no poder aprovar-los". "Tenim uns socis preferents, la CUP, que per a nosaltres mai han format part del problema sinó de la solució, com qualsevol independentista. Negociarem els pressupostos amb la CUP i amb la resta de grups, és clar. Però sempre hem dit que aquest projecte és de 70 diputats independentistes i ens agradaria que els pressupostos poguessin tirar endavant amb la CUP", ha dit, posant així el focus en els anticapitalistes. Tot i això, Torra tampoc pot assegurar que les converses acabin bé: "Amb la CUP començarem les negociacions, i que tinguem sort".A la tornada del curs polític, però, no només els pressupostos centraran l'atenció. De fet, serà ell qui, els primers dies del mes, oferirà una conferència política que vol aprofitar per marcar fites unitàries al moviment independentista a mig i llarg termini. Torra fa temps que parla de "crear un nou moment", com creu que ho va ser l'1-O, per materialitzar la república catalana i poder "fer-la efectiva". En aquest sentit, el president voldrà adreçar-se als catalans per "parlar dels enormes sacrificis que caldrà fer per ser independents". "És un tema del que se n'ha parlat poc, tots hem de ser conscients des d'ara que si pretenem arribar a la independència, necessitarem tota la força i coratge, i fer millor les coses que a l'octubre passat", ha explicat a l'ACN.A més, Torra avança que a la conferència també demanarà als independentistes "preparació per quan arribi el moment de fer efectiva la República". Per últim, centrarà part del seu missatge en "parlar d'esperança". "La meva confiança en el poble català és absoluta. La República és irreversible. Si sabem moure'ns de manera intel·ligent, podem aconseguir-ho", sentencia.Fent una mirada més crítica a l'octubre de l’any passat, Torra valora, i molt, "com es va arribar a l'1-O" i tot el que va suposar. Però lamenta que la "revolució dels somriures" que, entre altres, ell va promoure, va "agafar una idea que no era la inicial". "Nosaltres posàvem l'èmfasi en la revolució. Volíem fer una revolució pacífica, democràtica, però radical. I si analitzem què no va sortir bé a l'octubre, veiem que potser necessitàvem més plans de contingència, organització i preparació per defensar la República proclamada. I aquí es on vull centrar l'energia", detalla en parlar de la conferència que oferirà.Torra, a més, creu que properament hi podria haver diferents "moments" que podrien servir al moviment independentista per culminar els seus objectius amb la república catalana. Així, recorda que aviat hi haurà els judicis contra els encausats per l'1-O, i com que dona per fet que tindran un desenvolupament advers, fixa aquí un d'aquests possibles punts d'eclosió sobiranista. "Ja sabem que seran judicis sense cap garantia de justícia i que ja sabem com els resoldria Europa. És una farsa, el judici a Espanya. Però si a més arriben unes sentències d'escarment, ja no dic injustes, que ja sabem que seran injustes perquè la causa és injusta, sinó unes sentències inacceptables i intolerables per a la ciutadania, és possible que aquell sigui un moment", comenta el president.Però no només aquí es fixa Torra. De fet, també apunta que "és possible que una gran victòria de candidatures republicanes als ajuntaments del país en les eleccions municipals" pugui ser un altre d'aquests "moments" que reclama esperar el president. Per últim, apunta que també podria ser-ho "quan sigui que hi hagi unes noves eleccions –al Parlament- on es plantegés que si les forces poden anar unides, es converteixi en un altre moment". "Per això ara cal màxima determinació i organització, i esperança que el moment vindrà", conclou.

