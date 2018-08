El jutge deixa en llibertat el marit d'Ana Rosa Quintana

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat en llibertat sense mesures cautelars l'empresari Juan Muñoz, marit de la periodsita Ana Rosa Quintana, després d'interrogar-lo per un presumpte encàrrec a l'excomissari José Manuel Villarejo.El seu germa Fernando i dos advocats de la família, que també han declarat, hauran de comparèixer mensualment davant del jutge i comunicar si tenen intenció d'abandonar el país, tal com ha reclamat la Fiscalia. La detenció de Muñoz estaria relacionada amb una reunió que va mantenir amb Villarejo, investigat per revlació de secrets i extorsió a l'Audiència Nacional.

