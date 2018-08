El jutge envia de nou a la presó el membre de «la Manada» detingut per robatori i agressió

El jutge ha enviat de nou a la presó el membre de "la Manada" detingut ahir per intent de robatori i agressió, segons han informat diversos mitjans. La policia local de Sevilla va detenir ahir al vespre Ángel Boza per robar unes ulleres de sol i intentar atropellar un vigilant de seguretat durant la fugida. Boza conduïa un vehicle sense tenir carnet i es trobava en llibertat condicional.Els membres de "la Manada" van ser condemnats a nou anys de presó per la violació d'una noia durant els Sanfermines de l'any 2016. La sentència de l'Audiència de Navarra va provocar una onada de protestes ciutadanes perquè negava l'agressió i considerava que es tractava d'un "abús sexual". Fa poques setmanes, els condemnats van sortir en llibertat provisional després que la justícia apuntés que no hi havia risc de fuga ni de reiteració delictiva, i que la condemna no justificava la presó preventiva.

