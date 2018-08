Deixen en llibertat el detingut per la protesta del CDR a Mont-ras on sopava Llarena

La policia espanyola ha deixat en llibertat l'home que havien detingut per la protesta del CDR que es va fer a Mont-ras (Baix Empordà), just al davant del restaurant on sopava el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.La policia l'acusava d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i la detenció s'ha produït sobre les dotze del migdia d'aquest mateix dijous al seu domicili, tal com ha informat l'advocat de l'arrestat, David Aranda. Posteriorment, l'han traslladat directament a la comissaria barcelonina de la Verneda. L'arrestat, que s'ha negat a declarar davant la policia, ha quedat en llibertat cap a les vuit del vespre.Els fets es remunten al dissabte 28 de juliol, quan el jutge Llarena estava en un sopar amb una vintena d'acompanyants, entre ells el líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz. El CDR va acostar-se fins a les portes del local amb crits com "Els carrers seran sempre nostres" i finalment el jutge del Tribunal Suprem va abandonar el restaurat escortat pels agents del seu cos de seguretat personal.

