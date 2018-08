Casado ofereix mà estesa a Sánchez per combatre l'independentisme i amenaça amb un altre 155

📽Exigimos fortaleza frente al independentismo. Reforcemos la seguridad de nuestros servidores públicos para que la ley prevalezca en Cataluña. No caben cesiones, ni negociaciones, como la recuperación de estructuras de Estado o consultas pactadas. pic.twitter.com/dL4sprDLbm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 d’agost de 2018

Pablo Casado, president del PP, ha deixat clar durant la trobada que ha mantingut amb Pedro Sánchez a la Moncloa que cal "fortalesa" davant de l'independentisme. Pensem que no hi ha d'haver cap cessió ni cap negociació sobre consultes pactades, o referèndums, o el suposat dret a l'autodeterminació", ha destacat Casado, que li ha plantejat al líder del PSOE la voluntat de tornar a incloure al codi penal el delicte de convocatòria de referèndum "il·legal". Si cal s'ofereix per apuntalar l'aplicació -de nou- de l'article 155 de la Constitució. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, li ha demanat fer una oposició "responsable" i ha situat la legislació vigent com a "perímetre". La reunió ha durat tres hores.Casado, en tot cas, s'ha mostrat dur, com és habitual. "Hi ha la majoria suficient per aplicar-lo. Si Quim Torra i Carles Puigdemont segueixen, si hi tornen a haver lleis de desconnexió, si hi ha un procés constituent, o si hi ha un referèndum acordat, farem oposició sense complexos", ha destacat Casado, que va ser escollit en una votació en la qual es va imposar a Soraya Sáenz de Santamaría. El dirigent conservador no ha avalat una reforma de la Constitució que traslladi més competències a Catalunya.El líder del PP ha ofert, de manera taxativa, mà estesa per combatre l'independentisme. "Nosaltres no estarem en la cessió ni el diàleg amb els que volen trencar Espanya, i esperem que el govern [espanyol] estigui en la mateixa situació. Esperem que Sánchez estigui a l'alçada de les seves responsabilitats", ha indicat Casado, que ha observat amb preocupació la "recuperació d'estructures d'Estat" i la "propaganda de TV3"."Si segueixen amb el full de ruta de ruptura, el PP sol·licitarà l'aplicació de l'article 155 amb la majoria de vots al Senat. El govern espanyol només ho hauria de proposar i nosaltres garantiríem la seva aprovació. No hi ha d'haver confiança amb els qui volen trencar la igualtat nacional", ha ressaltat el president dels conservadors, que ha fet un discurs alarmista sobre la possible mobilització que generi la hipotètica presència del rei Felip VI a Catalunya per l'acte de record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils.El dirigent conservador ha reclamat que no cal tenir una actitud "bonista" amb la immigració, i ha apostat per "actuar en origen" per tal que els nouvinguts "no caiguin en xarxes d'extorsió o màfies". Ha carregat, això sí, contra aquells que defensen que hi hagi "papers per a tothom".Casado ha vist com aquest dijous es feia pública una enquesta del CIS en la qual Sánchez protagonitzava un salt coincident amb la seva arribada a la Moncloa. El president del PP ha indicat que aquesta enquesta es va fer abans de la proclamació com a màxim dirigent dels conservadors i ha indicat que es podria donar "el mateix efecte, però a la inversa". "Estem llestos per a unes eleccions", ha recalcat Casado en la seva intervenció.

