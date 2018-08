​El difícil encaix entre el taxi i Uber: un conflicte també enquistat a Nova York, París i Londres

La irrupció d'Uber com un actor més en el sector del transport, que tradicionalment ha estat molt regulat, ha agafat desprevingudes les administracions de molts països, i han actuat a reacció per regular les VTC a mesura que Uber s'ha anat estenent. Els taxistes han empès perquè els serveis que ofereix aquesta companyia siguin limitats, però no sempre se n'han sortit. A San Francisco el taxi ha quedat molt tocat per l'expansió d'Uber. L'abordatge del conflicte ha estat dispar, i ha anat des de la liberalització total de les VTC a ciutats dels Estats Units com Chicago i Milwaukee fins a les limitacions en algunes ciutats europees, on les aplicacions com Uber no operen.



El professor del departament de dret privat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Carles Górriz, admet que el conflicte és de "molt difícil" solució, però apunta a una possible via per resoldre'l: que el taxi i les VTC competeixin "en igualtat de condicions". Ara com ara els separa una diferència principal, i és que el taxi té preus regulats mentre que les empreses com Uber i Cabify el tenen lliure. Amb les aplicacions de les VTC se sap sempre quin preu tindrà el trajecte abans de pujar el cotxe, però no en el cas dels taxis. Una altra qüestió a abordar és com s'afronta la caiguda en picat del preu de les llicències del taxi, i que ja s'ha experimentat en ciutats com Nova York.



En tot cas, tot aquest debat podria acabar superat per una nova revolució, la del cotxe autònom. Uber ha arribat a assegurar que està preparat per treure al mercat els taxis sense conductor a mitjans del 2019. D'altra banda, la controvèrsia que genera el funcionament d'Uber no és l'única oberta al voltant de les denominades noves economies col·laboratives, i hi ha dos conflictes oberts en paral·lel. La irrupció a les ciutats de plataformes digitals com Airbnb, que facilita el lloguer de pisos a turistes, ha obert una pugna entre l'empresa i ciutats com la mateixa Barcelona, on s'han trobat vies de solució. L'altre conflicte és el dels repartidors urbans de companyies com Deliveroo i Globo, els denominats riders, que reclamen deixar de ser falsos autònoms.