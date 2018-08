Els CDR completen la jornada de mobilitzacions amb protestes a la seu del PDECat

Els manifestants cremen fotos de Felip VI a la seu del PDECat. Crits de "Llarena a la foguera" i "menys cassolades i més barricades" https://t.co/y9GXZ44eVF pic.twitter.com/fLet14bop0 — NacióPolítica (@naciopolitica) August 2, 2018

"Targeta vermella a l'autonomisme". Aquest ha estat el missatge que han enviat els CDR al Govern i als partits que hi donen suport. Unes dues-centes persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la CUP al carrer Marina amb Casp, a Barcelona, per exigir als cupaires que enderroquin el Govern si no es fa efectiu el mandat de l'1-O i del 21-D. Els concentrats han enganxat també cartells i pancartes a la façana de la seu dels anticapitalistes per exigir "República o dimissió", una acció que han fet també al matí a la seu d'ERC.Passades les 19h, la protesta s'ha traslladat fins a la seu del PDECat al carrer Provença. La formació s'ha anticipat i dues furgonetes dels Mossos han custodiat l'edifici per evitar l'acció dels CDR. Entre crits de "PDECat la paciència s'ha acabat", els manifestants han enganxat cartells i enganxines al terra i des dels organitzadors de la protesta han exigit al PDECat que "doni la cara". Entre els concentrats s'han cremat també fotografies de Felip VI i s'han sentit consignes com "menys cassolades i més barricades" així com crits de "Llarena a la foguera".A la seu del PDECat, els CDR han llegit el manifest de la jornada per recordar i denunciar la persecució judicial que pateix l'independentisme per haver exercit el dret a l'autodeterminació en el referèndum de l'1-O. "És en aquest context que s'ha evidenciat la manca de separació de poders i l'ús de la repressió per imposar-se, com un estat antidemocràtic i autoritari", diu el document. Aquest és el manifest:La CUP s'ha fet seva la reclamació i ha agraït als CDR l'acció i la "fiscalització" als partits independentistes. "Tant de bo això es fes sempre i que la gent no es limités a votar cada quatre anys", han dit els anticapitalistes. Els cupaires han refermat el seu compromís amb les reclamacions dels CDR: "No només ens comprometem a això, sinó que ho compartim i ens vam negar a participar de la 'pantomima'", han recordat, i han reivindicat que la seva lluita per la independència també implica "un alliberament social" per aconseguir un "canvi real".La mobilització arriba l'endemà de la comissió bilateral entre els governs català i espanyol, que buscav avançar en el diàleg entre tots dos executius per començar en les pròximes setmanes una negociació. La reunió va ser cordial però no va servir per canviar la negativa del govern espanyol al celebrar un referèndum i a l'alliberament dels presos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)