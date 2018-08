Busquem el Luís Ángelo Urrutia com a presumpte autor de l’intent d’homicidi de la seva exparella a Badalona. Ajuda’ns amb un RT pic.twitter.com/NR94prJDPO — Mossos (@mossos) 2 d’agost de 2018

Els Mossos d'Esquadra busquen un home per haver intentat matar la seva exparella a Badalona aquest juliol. La policia ha demanat la col·laboració de la ciutadania a través de la xarxa per trobar-lo.Fonts dels mossos han informat a Europa Press que es tracta de l'home que presumptament va llançar la seva exparella per la finestra d'un pis el passat 10 de juliol. Per aquest motiu se'l busca com a presumpte autor de l'intent d'homicidi.A través de Twitter, la policia catalana ha informat que el sospitós es diu Luís Ángelo U. M., té 31 anys i fa 1,63 metres d'altura. És de complexió normal, ulls clars, cabell castany, rapat pels costats i amb diversos tatuatges per tot el cos.

