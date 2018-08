Torra es reuneix amb víctimes de violència feixista al Bages

Moltes gràcies a vosaltres per haver-me explicat els vostres casos. La violència feixista ha de desaparèixer dels nostres carrers. L’hem de combatre. Teniu el meu recolzament i el del govern. No esteu sols. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dijous amb nou víctimes de violència feixista al Bages. Ho ha fet aprofitant la visita que ha fet a la presó de Lledoners , on s'ha citat amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La cita s'ha produit en un cafè de Sant Joan de Vilatorrada, segons les fonts consultades per, i s'ha allargat durant una hora.En concret, Torra s'ha vist amb les set persones que van ser agredides a Manresa després de penjar una estelada , amb un ciutadà que va ser atacada -precisament- a Lledoners en la rebuda als presos polítics que venien de presons madrilenyes, i una persona que va patir violència ultra a Santa Maria d'Oló Torra ha escoltat com alguns dels assistents han demanat més "compromís" dels Mossos per combatre la violència. En aquest sentit, s'han queixat de la "impunitat" amb la qual actuen els grups feixistes al carrer. El president s'ha interessat cas per cas.Catalunya ha viscut, durant el darrer trimestre, 178 atacs d'arrel feixista i contra la ideologia política. Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una roda de premsa específica per parlar dels incidents que s'han produït en els últims mesos sobre vulneracions de drets vinculats al procés sobiranista.Després de les situacions detectades a Verges , Manresa o Berga , per exemple, Buch s'ha mostrat contundent a l'hora d'assegurar que s'està aplicant un pla de xoc específic per acabar amb aquests incidents. També ha afirmat que s'acabarà amb qualsevol sensació "d'impunitat" perquè és, ha dit, una "línia vermella"."No hi ha un moviment concret, sinó persones concretes", ha especificat. En aquest sentit, ha indicat que les dades fan referència a tots els casos, ja siguin provocats o denunciats per espanyolistes o independentistes, però que, en qualsevol cas, la majoria són de "GDR locals" i no es vinculen a un "moviment d'ultradreta organitzat". No obstant això, ha assegurat que és una situació que "preocupa" el Departament d'Interior perquè "ningú té la impunitat de poder agredir, perseguir, insultar i no respectar el dret a defensar la ideologia política".

