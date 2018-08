Una professora diu a la jutgessa que no recorda res sobre el màster de Casado

Una professora del màster de Pablo Casado ha afirmat davant la jutgessa que investiga el cas que no recorda res del líder del PP, ni tampoc si va anar a classe. Alícia López de los Mozos, que també ha declarat com a investigada en el cas del màster de Cifuentes, va qualificar un dels treballs que va fer Casado per aprovar el màster de Dret Autonòmic el curs 2008-2009. Davant la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel, però, ha afirmat que no recorda res, segons fonts presents a la declaració.La jutgessa pren declaració aquest dijous a un total de sis investigats i sis testimonis i les citacions continuen divendres amb cinc testimonis més. Entre els investigats hi ha tres companyes de classe de Casado. Les seves declaracions poden fer decantar la jutgessa, que podria demanar al Suprem que investigués Casado. Rodríguez-Medel ja ha rebut tota la informació que acredita que Casado és aforat (és diputat al Congrés). Les declaracions es produeixen mentre Casado es reuneix amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa.Aquest matí han declarat com a investigats al jutjat 51 de Madrid Alícia López de los Mozos, Enrique Álvarez Conde (exdirector de l'Institut de Dret Públic) i Fernando Suárez Bilbao (exrector de la Universitat Rey Juan Carlos –URJC-).A la tarda és el torn de tres companyes de classe del president del PP (totes elles en qualitat d'investigades) i sis testimonis. Es tracta de Maria Mateo Feito, que és filla de l'exassessora de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid, Maria Teresa Feito, que va dimitir fa poques setmanes després que es conegués que va anar a la Rey Juan Carlos a "interessar-se" pel màster de Cifuentes quan va saltar l'escàndol.També declara Alida Mas Taberner, qui va ser sotssecretària d'Educació de la Generalitat Valenciana amb Francisco Camps. La tercera és María Dolores Cancio Álvarez, que ha col·laborat en publicacions amb l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la URJC, Enrique Álvarez Conde, també imputat en aquesta causa.La jutgessa del cas dels màsters de Cifuentes i Casado continua aprofundint en la investigació que afecta el flamant nou president del PP. Després d'escoltar les declaracions, Rodríguez-Medel podria decidir demanar al Suprem que investigui Casado si veu indicis de delicte. El president del PP és aforat al Congrés i, per tant, el seu cas hauria d'instruir-se en aquest alt tribunal.

