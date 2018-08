GUIA Els imprescindibles per no perdre's a la Festa Major de Gràcia

A mitjans d'agost, en una Barcelona buida de barcelonins i plena de turistes, Gràcia celebra la seva festa major, una de les més emblamàtiques de l'estiu. Els veïns del barri han treballat durant prop d'un any per tenir a punt els guarnits, els veritables protagonistes de la festa, que entre el 15 i el 21 engalanaran més d'una vintena de carrers i places de la Vila.El barri s'omplirà de gent aquests dies a la recerca de la millor fotografia, el carrer més bonic o el millor concert. Per saber, precisament, quins són els espais guarnits, com es pot arribar a Gràcia sense córrer perill de quedar atrapat al cotxe o quan s'acaba la festa i és hora de deixar descansar els veïns, us proposem aquesta guia bàsica per no perdre-us en una de les festes majors per excel·lència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)