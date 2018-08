La immigració i Catalunya centren la primera trobada entre Sánchez i Casado a la Moncloa

📽 Tanto la @policia como la @guardiacivil tienen que sentir nuestro apoyo; son la salvaguarda de nuestra integridad territorial, unidad nacional y nuestro sentido como nación y a quienes agradecemos que se jueguen la vida por nosotros. pic.twitter.com/y4mGATR8d3 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 d’agost de 2018

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dijous a la tarda amb el nou líder del PP, Pablo Casado, en un clima de confrontació. Especialment per les crítiques que està desenvolupant Casado sobre la política migratòria i per la polèmica visita que va fer ahir a Algesires en la qual va indicar que "l'estat del benestar no pot sostenir el flux migratori".A llarg dels últims dies, el successor de Mariano Rajoy al capdavant dels conservadors ha apuntat que no hi pot haver "papers per a tothom", fet que li ha comportat crítiques i comparacions amb els discurs xenòfobs que fa servir la dreta populista arreu d'Europa.Al llarg de la reunió, els màxims dirigents dels dos principals partits espanyols també tractaran la situació a Catalunya. Casado, en campanya, ha defensat obertament l'aplicació -de nou- de l'article 155 de la Constitució i fins i tot ha posat damunt la taula la possibilitat d'il·legalitzar els partits independentistes, mentre que Sánchez està mirant de projectar una proposta de diàleg que, de moment, no passa del marc del desplegament de l'Estatut.La trobada arriba el mateix dia que ha sortit publicat el primer baròmetre del CIS des que el PSOE va arribar a la Moncloa . Les opcions dels socialistes han crescut exponencialment després de la moció de censura, mentre que el PP segueix patint per la proximitat de Ciutadans.

