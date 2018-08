Estabilitzat l'incendi forestal de Castellet i la Gornal

L'incendi de #CastelletilaGornal #AltPenedès afecta una superfície estimada de 2,5 ha de massa forestal al nord de la urbanització Els Rosers. #IIFF https://t.co/bjKPyCQp5I — Agents Rurals (@agentsruralscat) 2 d’agost de 2018

#bomberscat treballem amb una vintena de dotacions (entre ells 5 #MAER) en un #IIFF a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), al nord de la urbanització Els Rosers. L'incendi avança en direcció oposada a les cases, ara està descendint un turó pic.twitter.com/uoWhRmu0g1 — Bombers (@bomberscat) 2 d’agost de 2018

Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous a la tarda en un incendi forestal a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), que segons les primers estimacions d'Agents Rurals ha calcinat unes 2,5 hectàrees. Pocs minuts després de les 17h, els bombers ha aconseguit estabilitzar l'incendi.El foc ha començat a un quart i mig de quatre de la tarda prop de la urbanització Els Rosers, tot i que el fum i les flames avancen en direcció contrària, a una zona no edificada, i de moment no hi ha cap perill per als residents ni ha calgut desallotjar ningú.En les tasques d'extinció, hi participen una vintena de dotacions, dels quals cinc aèries, per atacar les flames ja que al lloc ha començat a bufar marinada.

