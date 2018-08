«La part identitària sempre es va evitar dins del partit i els temps se'ns van menjar sense haver fet el debat»

Fa unes setmanes que la que fins ara havia estat cap de llista i única regidora dels socialistes a Ullastrell (Junts per Ullastrell), Mercè Rodó, va fer un tuit anunciant que a les pròximes eleccions municipals es presentaria sota les sigles d'ERC . L'aplicació del 155 i l'actuació policial del passat 1 d'octubre van fer que Rodó igual que Ballart a Terrassa, deixés el partit que l'havia vist créixer.Ja ho teníem decidit i vaig fer el tuit per fer-ho públic. Jo em sumo com a independent a la llista d'Esquerra amb la que ja fa dues legislatures que hi estem treballant conjuntament i amb qui compartim projecte de poble i també compartim la meva evolució personal dins del Partit Socialista.Vaig deixar el Partit Socialista el dia 2 d'octubre i hi portava vint-i-dos anys militant.Aquell dia va ser quan vaig manifestar a l'executiva del partit que jo no em sentia bé. A Ullastrell tots els grups polítics de manera conjunta. Jo sempre he defensat el dret a decidir al poble però també dins del PSC, ells sabien que jo el dia 1 d'octubre votaria.En una situació sense cap mena de repressió hauria votat i hagués votat que no, perquè no sóc independentista de sentiment. Una altra cosa és que pensi que la situació actual no és la justa. Però aquell dia vaig votar que sí per ràbia, per impotència. També ho vaig manifestar oberta ment els companys del partit de l'executiva i va ser quan els vaig dir que no podia continuar. No és just estar a un lloc on la teva veu no és la que va amb concòrdia.No els va sorprendre el que jo pensava però els va saber greu que marxés.Sí. Ell va marxar un temps després però hem anat parlant. El Jordi es va veure obligat a deixar l'acta i recordo que sempre em deia que havia tingut molta sort perquè l'executiva a Ullastrell m'havia fet costat. El Jordi ha sigut un bon alcalde i és una molt bona persona, estic segura que guanyarà les eleccions a Terrassa.Personalment va ser molt dur. És com un divorci perquè és un trencament amb alguna cosa que jo tenia molt arrelada. El meu pare sempre ha estat del PSC i he hagut de marxar d'un partit d'on durant molts anys m'he sentit identificada amb els valors però en la part catalanista, discrepem moltíssim. Una de les cSi segueix en aquesta línia difícilment. A més a més, ara estem en un altre punt i pel que fa a la part identitària sempre es va evitar dins del partit i els temps se'ns van menjar sense haver fet el debat.No vaig voler renunciar a la meva acta perquè penso que no és just que jo torni una acta d'un partit que hem guanyat jo i els vilatans que m'han votat. Ells han estat al meu costat i vam estar junts defensant les urnes. Vaig decidir que seguiria amb l'acta per deixar Ullastrell en un bon lloc per si algú volia continuar.Des de Junts per Ullastrell vam estar treballant per fer el relleu a algú del PSC que volgués seguir al partit i no vam trobar ningú.Primer perquè hem treballat junts dues legislatures, després perquè jo sóc d'esquerres i progressista fins a la medul·la més enllà de la situació actual i penso que des d'ERC es defensen els drets de les persones. Però ho faré com a independent.Aporto la meva trajectòria personal, experiència, volem sumar gent nova de tots els colors polítics per fer una candidatura per Ullastrell. Durant anys he portat serveis socials, atenció a les persones, ocupació i hem fet projectes de pobles comuns, a banda de la bona relació personal que tenim amb l'equip i també amb l'actual alcaldable, Jaume Puig. Continuarem coses que tenim entre mans. Hem remodelat el carrer de la Serra que és un projecte importantíssim que feia anys que en parlàvem.Hi ha carrers per arreglar i moltes coses per fer que haurem de detallar en el programa.

