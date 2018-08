VÍDEO Una entrevista a un porter en ple partit de futbol? L'ESPN ho ha provat

Per als fanàtics del futbol un partit és una cosa seriosa, que requereix concentració dels que el juguen i dels que el miren. Això potser no lliga amb aquest experiment que ha fet la cadena ESPN, que ha entrevistat en directe durant un partit de futbol el porter d'un combinat de jugadors de la MLS, la lliga de soccer dels Estats Units.El partit era contra la Juventus i la victòria (no sabem si a causa de l'entrevista) va ser per l'equip italià, que es va imposar als penals per 3 a 5 després d'un 1 a 1 en el temps reglamentari. Com es pot veure al vídeo, mentre la joc transcorre lluny de la porteria de Brad Guzan, el porter de l'Atlanta United, els comentaristes aprofiten per fer-li preguntes. L'experiment pot ser interessant per un partit amistós, però està per veure si algú s'atreveix a fer-ho en una final de la Champions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)