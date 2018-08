Poble Lliure reclama una estratègia conjunta a l'independentisme

Poble Lliure, una de les ànimes de la CUP, ha reclamat una estratègia conjunta a l'independentisme per seguir avançant cap a la República. L'organització acusa el Govern d'haver "caigut a la trampa" del diàleg amb l'Estat amb un PSOE que "mai no reconeixerà el dret a l'autodeterminació de Catalunya". En aquesta línia, aposta perquè els partits independentistes acordin "uns mínims estratègics comuns" per superar les respostes improvisades.L'organització lamenta que la manca d'estratègia entre els partits independentistes ha provocat "greus incoherències polítiques" i denuncia que el Govern està jugant "al tacticisme polític" amb el govern socialista. Reivindiquen, en aquest sentit, una millor coordinació i un full de ruta compartit, però alerten que això "no ha d'estar subordinat a un unitarisme per se que desdibuixa propostes ideològiques dels actors de l'ampli moviment republicà".També han criticat "la manca d'iniciativa del Govern" per fer que els Mossos protegeixin la societat davant l'augment dels atacs feixistes. D'aquesta manera, criden a "passar a l'ofensiva amb un boicot general i sostingut" promogut per les institucions catalanes i la societat civil a les empreses de l'Ibex-35; un reforçament de les organitzacions populars; i establir la justícia social com a pal de paller de la construcció de la República.

