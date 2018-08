Detinguts dos germans a Vila-seca que distribuïen cocaïna líquida a Europa, Àsia i Oceania

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de juliol un home i una dona, germans de 25 i 32 anys, de nacionalitat argentina, per distribuir cocaïna líquida procedent de Sud-amèrica cap a Europa, Àsia i l'Oceania. La investigació es va iniciar a finals de desembre de l'any passat quan la Policia Local va interceptar una dona que es dirigia a un taxi a la Via Màxima i va entrar una ampolla de vidre amb cocaïna líquida a un home, a qui encara no havia pogut localitzar i que va resultar ser un dels caps de l'organització territorial. La dona, que exercia dins de l'entramat criminal la funció de driver, va relatar als agents que havia de percebre uns 2.200 euros en concepte de "mula". Segons fonts policials, els germans utilitzaven persones amb greus problemes econòmics perquè fessin de correus humans.La Policia Local va detenir-la per tràfic de drogues i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra, que hores més tard va localitzar a Salou la proveïdora de la droga, que va quedar detinguda. Les dues dones van ingressar a presó per ordre del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.Els Mossos d'Esquadra van assumir el cas i van constatar que la dona detinguda a Salou havia quedat en llibertat i que junt amb el seu germà eren els caps visibles d'una organització dedicada al narcotràfic. Ambdós captaven persones amb greus problemes econòmics per utilitzar-los com a correus humans.Finalment, el 23 de juliol els Mossos d'Esquadra van fer una entrada al domicili dels germans amb una ordre del Jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona. Hi van localitzar documentació que acreditava el delicte de blanqueig de capitals, dispositius electrònics, material informàtics, diners en efectius i joies, entre d'altres.Els detinguts, que estan acusats dels delictes d'organització criminal, salut pública en la vessant de tràfic de drogues i blanqueig de capital, van passar a disposició judicial dos dies després i van quedar en llibertat. han fet retronar els seus càntics, alguns de resposta a lemes cantats, i també alguns xiulets. Tot plegat, en una actuació castellera que s'ha iniciat poc després de les vuit del vespre i que ha acabat en una mica més de dues hores.

