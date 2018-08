L'Aquarius torna al mar i reprén les tasques de rescat

El buc de cerca i rescat marítim Aquarius operat conjuntament per SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres (MSF) tornarà aquest dimecres 1 d'agost al mediterrani central per a continuar rescatant persones "en perill" després d'una prolongada escala al port francés de Marsella, segons ha informat el Diari La Veu. El vaixell torna al Mediterrani perquè allí "a penes queden vaixells de rescat" i "no hi ha una operació específica de cerca i rescat per part dels estats europeus", segons han recalcat les ONG, que han destacat que en les últimes setmanes s'han ofegat més de 700 persones a la zona central del Mediterrani.Des de Metges Sense Fronteres han apuntat que a partir de hui, dimecres 1 d'agost, l'Aquarius continuarà amb els seus rescats amb "ple respecte a la llei marítima" i continuarà coordinant-se amb totes les autoritats marítimes pertinents seguint les convencions marítimes internacionals.L'Aquarius va desembarcar a València el passat 17 de juny –després del rebuig d'Itàlia i Malta– amb el rescat de 629 immigrants i refugiats al mar als quals Espanya va concedir un permís d'estada de 45 dies, que precisament finalitza aquest dimecres.L'ONG sosté que l'Aquarius no desembarcarà a Líbia persones rescatades ni les transferirà a cap vaixell que les porte de retorn a eixe país. A més, consideren que "Líbia no és un lloc segur per a refugiats, sol·licitants d'asil i migrants". A més, detalla que el buc "només complirà amb les instruccions per a no intervindre en les operacions d'assistència si té certesa que s'han desplegat i estan disponibles mitjans per a rescatar les persones i portar-les a un lloc segur"."La ruta del Mediterrani central és la més mortífera del món", ha assenyalat el coordinador de projectes d'MSF a bord de l'Aquarius, Aloys Vimard, que veu "horrible" que es "menyspreen" les vides en aigües del Mediterrani.L'Aquarius porta més de dos anys realitzant operacions ininterrompudes de cerca i rescat al Mediterrani central. De fet, ha assistit més de 29.000 persones en més de 200 operacions. Aquesta ha sigut la primera vegada que ha passat més d'un mes en port. Segons han precisat des d'MSF, aquesta prolongada estada es deu als canvis que s'han produït en les últimes dates i que han tingut "un greu impacte per a les operacions de rescat".Les disputes polítiques sobre els ports de desembarcament han deixat encallats, de vegades durant setmanes, vaixells que portaven a bord persones rescatades. I, d'altra banda, les organitzacions humanitàries que salven vides han sigut criminalitzades i bloquejades als ports d'Itàlia i Malta, expliquen des d'MSF."Tot i que la situació resulta cada vegada més complexa, el nostre objectiu continua sent el mateix que teníem al principi: salvar vides al mar; evitar que homes, dones i xiquets s'ofeguen, i portar-los a un lloc segur on s'atenguen les seues necessitats bàsiques i es protegisquen i garantisquen els seus drets", ha recalcat Vimard.

