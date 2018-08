​Un turista ferit en una disputa amb un manter al centre de Barcelona

La permisividad de Colau con los manteros es insostenible. Pese a las reiteradas denuncias de la oposición y comerciantes siguen sin hacer nada y la situación se agrava cada día.

Las agresiones a urbanos y turistas no pueden quedar impunes. https://t.co/qpftV4o0PG — Carina Mejías (@CarinaMejias) 2 d’agost de 2018

Condemno l'agressió i espero una ràpida recuperació del ferit. Exigim que s'actui perquè fins ara el govern Colau només ha generat més conflictivitat derivada del Top Manta. https://t.co/7f64DtrcGJ — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) 2 d’agost de 2018

Són inadmissibles els comportaments violents i criminals. @AdaColau està enfonsant Barcelona amb la seva actuació com a alcaldessa. No és política, és incompetència i frivolitat. https://t.co/4HOtPYBUWS — Jaume Ciurana (@jciurana) 2 d’agost de 2018

Un turista va resultar ferit aquest dimecres a la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona en una disputa amb un manter i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari, segons ha revelat el líder del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, i han corroborat els Mossos d'Esquadra. Els populars i altres grups de l'oposició han carregat contra la "permissivitat" del govern d'Ada Colau amb el top manta.Fernández Díaz ha lamentat que Colau "silenciï els fets". Ha reclamat en un comunicat a l'alcaldessa que el consistori es personi com a acusació particular i que el govern municipal "cessi la seva permissivitat amb els manters". Fonts de l'Ajuntament han recalcat que rebutgen qualsevol forma de violència.El PP ha detallat que l'agressió es va produir aquest dimecres a la nit quan el turista, que podria ser nord-americà, va defensar una dona amb un cotxet de nadó que havia estat increpada per venedors. Els havia recriminat que no podia passar pel carrer perquè el terra estava ocupat pels seus articles.L'home va intervenir en la discussió i després va ser agredit. Tot seguit, va ser traslladat a un centre hospitalari i ja ha estat donat d'alta. Els Mossos d'Esquadra no han rebut denúncia dels fets i ara tracta de localitzar l'agredit per poder investigar el succés. Segons fonts sindicals, el turista, d'origen nord-americà, hauria estat colpejat amb la sivella d'un cinturó.A més del PP, Ciutadans i el PSC han aprofitat l'agressió per carregar de nou contra la gestió que fa el govern municipal del top manta. La líder de Cs, Carina Mejías, ha advertit que "la permissivitat de Colau amb els manters és insostenible", ha criticat que segueix "sense fer res i la situació s'agreja cada dia", i ha agregat que les agressions a urbans i turistes "no poden quedar impunes", segons ha manifestat a través del Twitter.Per la seva banda, el president del PSC a l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha exigit "explicacions immediates" al govern de Colau sobre els fets, i ha agregat que "la violència és intolerable a Barcelona". Ha subratllat que "el PSC ha denunciat reiteradament que el centre de Barcelona, i en especial a Ciutat Vella, es troben fora de control".Al seu torn, el màxim representant d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, ha condemnat els fets en una piulada en què ha dit desitjar "una ràpida recuperació al ferit". Bosch també ha instat al consistori a què "actuï" abans de recriminar que "fins ara" el govern municipal "només ha generat més conflictivitat derivada del top manta".Una acusació compartida també pel portaveu del Grup Demòcrata –el PDECat-, Jaume Ciurana, que ha afirmat: "Ada Colau està enfonsant Barcelona amb la seva actuació com a alcaldessa". Ciurana ha retret en un tuit la "incompetència" i "frivolitat" del consistori. Pel que fa als fets ocorreguts aquesta nit, el representant del PDECat ha titllat d'"inadmissible" el comportament "violent i criminal" de l'agressor.

