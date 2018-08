La CUP veu una «enganyifa» la bilateral i insta JxCat i ERC a aclarir els objectius

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha constatat aquest dijous que la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat no es va traduir, com ja havien pronosticat, en cap cap acord concret. Sobretot perquè els anticapitalistes fien qualsevol negociació al reconeixement al dret a l'autodeterminació i, de nou, veuen "molt clara" la posició de rebuig del govern espanyol en aquest sentit. En aquest context, el diputat cupaire ha parlat d'una "nova enganyifa", també en el debat competencial, i ha instat JxCat i ERC a aclarir quins són els seus objectius polítics"És la resposta al poble de Catalunya i al seu exercici d'autodeterminació; tota la resta, fum i menyspreu pel poble que es va autoorganitzar i va efectiu un referèndum l'1-O", ha assegurat Aragonés en roda de premsa des del Parlament. "Comencem a pensar que es tracta d'un absolut menyspreu quan reunió rere reunió no hi ha cap resposta i algú comença a oblidar què va fer aquest poble amb el seu propi cos", ha advertit. "Nosaltres ja hem dit d'una manera molt clara que pensàvem de la reunió" bilateral, ha insistit Aragonés.Per això, i després que els dos executius constatessin discrepàncies, l'esquerra anticapitalista, que ha subratllat que el PSOE va "emparar la violència de l'1-O, ha emplaçat les forces del Govern a detallar què n'esperen políticament després de "sortir a reconèixer que no hi ha cap resultat".En aquest context, Aragonès ha defensat la convocatòria dels CDR d'aquesta tarda una Barcelona, a prop de la seu nacional dels cupaires. "Hi ha bona part de l'independentisme que se sent enganyada pels darreres mesos; no podem parlar en nom dels CDR, però respecte per les accions que puguin fer a al tarda", ha assegurat en recordar que l'objectiu de l'acció és reclamar que "es faci efectiva la República".

