VÍDEO «Braçades per la llibertat», l'emotiu vídeo de suport a Raül Romeva

Raül: "Soc lliure quan nedo i m'hi feu sentir quan veig la vostra solidaritat i estima. Gràcies per ser-hi sempre, per reivindicar sempre la llibertat 🏊🏼‍♀️🏊🏼‍♂️ @FreeRomeva #BraçadesPerLaLlibertat" pic.twitter.com/X2gdLYbpKe — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 2 d’agost de 2018

Raül Romeva és un amant de la natació, i és per això que els seus companys li han dedicat un vídeo de suport amb el títol "Braçades per la llibertat". Els nedadors expliquen que nedar els fa sentir lliures i tot nedant van portant lletres fins a formar la paraula "llibertat" al mig del mar.En una piulada a Twitter, Romeva ha agraït la mostra de suport. "Soc lliure quan nedo i m'hi feu sentir quan veig la vostra solidaritat i estima", ha dit el conseller empresonat. "Gràcies per ser-hi sempre, per reivindicar sempre la llibertat", ha afegit.

