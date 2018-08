ERC lamenta l'acció del CDR a la seva seu: «El que toca és unitat d'acció»

ERC ha lamentat l'acció que aquest matí han protagonitzat membres del CDR a la seva seu , on han dut a terme pintades i els han exigit que desobeeixin o dimiteixin. "Desobeïu o dimitiu", han escrit en una de les parets de l'edifici. A banda, també els han entregat un manifest titulat El poble mana: Desobeïu o dimitiu, amb el qual els han volgut recordar les promeses que van fer i que finalment no han dut a terme.Poc després, des de la formació republicana han emès un comunicat alertant que els fets "no sumen, i que fan cada dia més petit el nostre moviment". Tot això, apunten que respecten "totes les posicions polítiques però no compartim segons quines formes de manifestar-ho i menys contra treballadors".Més enllà, reivindiquen els 87 anys d'història i el fet que "fins fa ben poc lluitava sol per assolir l’objectiu de la República catalana" És per això, apunten que no accepten"lliçons en aquest sentit". Recorden també l'empresonament d'Oriol Junqueras, el seu president, i l'exili de Marta Rovira, secretària general. "Uns empresonaments i exilis per haver defensat ideals republicans", reblen.Per últim, recorden que es troben "sota el radar constant de la Guàrdia Civil i dels aparells repressors de l’Estat" i que, malgrat que "el partit no s’apartarà ni un mil·límetre de l’objectiu de la República fins a aconseguir-lo", asseguren que convé que "alguns espais facin una reflexió, perquè l'adversari és un altre". "El que toca avui més que mai és la unitat d'acció per aconseguir els objectius comuns i no els enfrontaments entre independentistes", conclouen.Aquesta és una mostra de les accions que els CDR de Catalunya han impulsat aquest dijous hores abans de la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona per exigir "República o dimissió" . Així, per exemple, el CDR han empaperat les seus del PDECat, ERC i la CUP a Tarragona."

