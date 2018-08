La DGT estudia no treure punts si es mira el mòbil quan s'està aturat en un semàfor

La Direcció General de Trànsit (DGT) està estudiant la possibilitat de no treure punts quan es mira el telèfon mòbil si el vehicle està aturat en un semàfor, segons ha explicat Europa Press d’aquest organisme, que depèn del Ministeri de l’Interior.Aquest dilluns, el director de la DGT, Pere Navarro, anunciava que el govern espanyol està estudiant apujar la sanció per xatejar amb el mòbil mentre es condueix. En concret, plantejava una retirada d’entre 4 i 6 punts en lloc dels 3 que actualment suposa la multra per aquest tipus d’acció al volant.“Xatejar conduint amb el mòbil, de 3 pujarà a més punts, entre 4 i 6 hi ha la discussió”, va assegurar Navarro, argumentant que les distraccions s’han posicionat com a primera causa d’accident mortal a l’Estat, per davant fins i tot del consum d’alcohol o la velocitat. “Aquestes distraccions tenen un nom, l’ús excessiu o inadequat del mòbil”, va sentenciar.

