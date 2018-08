Un detingut per la protesta del CDR durant el sopar de Llarena amb Fernández Díaz

Han detingut a en Carles, company de Palafrugell, per mostrar el seu rebuig a les actuacions del jutge Llarena a Mont-ràs. La Policia Nacional el trasllada ara a la Comissaria de La Verneda. #LlibertatXarli — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 2 d’agost de 2018

Aquest matí la Policia Nacional ha detingut a en Carles Ruiz "Xarli" i ha estat traslladat a la comisaria de la Verneda, pels fets de dissabte passat a Mont-ràs amb el jutge Llarena.

Tot el nostre suport! #LlibertatXarli @CUPNordOriental @cupnacional — CUP Palafrugell (@CupPalafrugell) 2 d’agost de 2018

Vídeo de quan en Llarena, el Fernández Díaz i els seus companys han marxat de la rostisseria. pic.twitter.com/emOL0VKylb — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) 28 de juliol de 2018

La policia espanyola ha detingut aquest dijous un home per la protesta de dissabte del CDR de Palafrugell a les portes d'un restaurant de Mont-ras (Baix Empordà) on sopava el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El detingut ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda, segons han confirmat fonts policials, per prendre-li declaració. La previsió és que posteriorment quedi en llibertat a l'espera que el jutge el citi. Justament aquest dimecres es va saber que els Mossos d'Esquadra havien obert diligències informatives per aquesta protesta, tot que no havia rebut cap denúncia pels fets.Tant Alerta Solidària com la CUP de Palafrugell se n'han fet ressò als seus respectius comptes de Twitter, tot informant també que l'estaven traslladant a la comissaria de la Verneda de Barcelona.El jutge instructor de la causa contra el procés es trobava al local amb un grup format per una vintena de persones, entre les quals hi havia el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández-Díaz.Alguns components del CDR de Palafrugell van protestar contra la presència de Llarena amb crits com “Els carrers seran sempre nostres” i “Benvingut a l'Empordà”. Finalment, el magistrat va abandonar la zona escortat per la seva seguretat personal.El sopar coincidia justament amb un homenatge a Jordi Sànchez , empresonat per ordre de Llarena. El CDR de Palafrugell van començar a fer difusió que el jutge es trobava al municipi. I una vintena de persones es van acabar concentrant a la sortida del restaurant i els van increpar, segons El Mundo, amb crits com "Llarena no és benvingut".Els comensals van optar per marxar del restaurant, acompanyat de les seves respectives escortes. Podeu veure la sortida del restaurant en aquests vídeos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)