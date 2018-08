Rull, Turull i Sànchez esgoten els recursos al TC per demanar la llibertat

La defensa de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez ha presentat un nou recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) per demanar que se'ls deixi en llibertat i, per tant, se suspengui la presó provisional que pesa sobre ells. Ho fa després que la setmana passada el ple del tribunal decidís, per unanimitat, rebutjar un recurs d'empara que demanava també l'alliberament de Rull i Turull. Esgotada aquesta via, ara la defensa ho torna a intentar amb un recurs de súplica contra la denegació de la llibertat.En l'escrit, es demana que, en cas de no suspendre la presó preventiva, s'acordi una mesura alternativa que el tribunal "consideri més adequada". A més, demana al TC que plantegi al Tribunal de Justícia de la Unió Europea una qüestió prejudicial que aclareixi si hi ha vulneració del dret fonamental d'igualtat davant la llei entre els empresonats i els que són a l'estranger. Ho fa després que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi retirat les euroordres. La defensa considera que els seus representats estan "en pitjor situació" només pel fet de residir a l'Estat.Segons la defensa, mantenir-los en presó preventiva vulnera drets fonamentals com el de la llibertat, la representació política i l'accés a càrrecs públics ja que, en especial en el cas de Turull, va tornar a la presó el 23 de març quan era oficialment candidat a presidir la Generalitat.Ara, la defensa, exercida per Jordi Pina, impulsa un recurs de súplica per tal d'esgotar totes les vies possibles davant del TC. En l'escrit, el lletrat argumenta que s'han vulnerat diversos drets fonamentals i enumera el de la presumpció d'innocència i el dret fonamental a una tutela judicial efectiva. En l'escrit, posa de manifest que la sala d'enjudiciament (el tribunal que haurà de jutjar els encausats) també ha denegat la llibertat provisional. Apunta que en la seva interlocutòria reconeix que no entra ara a valorar els fets i els indicis de criminalitat més enllà del que ha fet ja l'instructor. Això, segons la defensa, vulnera el dret fonamental a la llibertat de tots ells.A més, recull també el fet que el jutge instructor hagi retirar "sense donar cap explicació" les euroordres que pesaven sobre Puigdemont i la resta de polítics a l'estranger, que ja tenen llibertat de moviment excepte a l'Estat. Això, segons el lletrat, deixa en "pitjor situació" els que estan empresonats només pel fet, segons recull a l'escrit, de residir a l'Estat.Segons la defensa, això vulnera el dret d'igualtat davant la llei i demana al TC que presenti una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè ho aclareixi ja que no hi ha resolucions d'aquest organisme europeu sobre aquesta qüestió.

