Els CDR irrompen a la seu d'ERC a Barcelona: «Desobeïu o dimitiu»

Adhesius dels CDR a la seu d'ERC Foto: ERC

Una quarantena de persones dels CDR s’han presentat aquest dijous al matí, quan fa 9 mesos que Oriol Junqueras és a la presó, a la seu nacional d’ERC, al carrer Calàbria de Barcelona, en protesta pel que consideren una manca de política decidida en favor de la República catalana. Els manifestants han empaperat l’entrada amb cartells on es llegia “el poble mana, desobeïu o dimitiu” i han fet pintades a la paret de la façana. El grup ha intentat entrar a la seu dels republicans però se’ls ha impedit l’entrada.De fet, els Mossos s’han presentat al lloc dels fets per garantir que la concentració no causava problemes però fonts policials asseguren que no s’ha identificat cap dels manifestants. A més, ERC ja ha dit que no els denunciarà. En marxar de la seu d’Esquerra, els CDR han emès un comunicat a les xarxes on reclamen als polítics “desobediència o dimissió”, i on retreuen al Govern i a la Mesa del Parlament que “acatin” la suspensió dels diputats i negociïn amb l’Estat “mentre reprimeix”.En aquest comunicat, els CDR recorden que l’1 d’octubre es va “decidir que es vol ser república”. “Per exercir el dret a l’autodeterminació, el poble pateix una persecució per part de l’Estat espanyol. S’ha evidenciat la falta de separació de poders i l’ús de la repressió per imposar-se, com un estat antidemocràtic i autoritari”, afegeixen, tot comentant que un exemple d’aquesta actitud és “l’últim embat” que ha “portat a suspendre els diputats encausats” per l’1-O. “Això posava la Mesa novament en la disjuntiva d’acatar o desobeir.Des del poble sempre hem deixat clar que sense desobediència no hi haurà independència i que estem disposats a lluitar fins al final. Malgrat això, hem hagut de veure un cop més una escena ridícula al Parlament”, es queixen, tot assegurant que això “respon més a pors i interessos de partit per part de JxCat i ERC, que al compromís pel qual se’ls va votar”. “No podem acceptar cap substitució de diputats, ni de forma parcial, ni retirada de sous. Toca desobeir aquesta i totes les imposicions”, sentencien.Igualment afirmen que el poble “ha deixat clar que no té por” i per això exigeixen al Govern “que acati el mandat de l’1-O on es va referendar la creació de la república catalana”. “No hem votat un Govern que negociï traspassos a cap comissió bilateral mentre l’Estat espanyol ens empresona i reprimeix. No volem autonomisme, exigim la república que vàrem votar”, afegeixen al comunicat els CDR. A més, interpel·len a la CUP per dir-los que “no és moment per a dormir-se”. “Toca fer més pressió que mai. Toca anar tothom a una i prendre partit”, asseguren.Si no se segueixen les seves recomanacions, diuen al comunicat, els CDR “exigeixen la dimissió del Govern per incompliment del seu compromís i que deixi pas a un Govern desobedient amb el qual puguem veritablement desplegar la república catalana”. “Desobeïu o dimitiu”, conclouen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)