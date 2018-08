Ofrena floral a la Rambla i cap parlament oficial: Barcelona dissenya l'homenatge a les víctimes del 17-A

L'Ajuntament de Barcelona ja té enllestit l'acte en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de l'any passat, i que ha organitzat en col·laboració amb la Generalitat i la delegació del govern espanyol a Catalunya. L'acte té el lema "Barcelona, Ciutat de Pau" i se celebrarà a les 10.30 h a la plaça de Catalunya coincidint amb l'aniversari de l'atemptat de la Rambla de la capital catalana. Prèviament es realitzarà una ofrena floral davant del mosaic de Joan Miró de la Rambla amb familiars de les víctimes mortals.L'acte serà "auster, senzill i emotiu", segons ha informat aquest dijous l'Ajuntament en un comunicat. S'hi donarà protagonisme a la música i als ferits i familiars, i no hi haurà parlaments oficials. Consistirà en una interpretació musical que anirà a càrrec de més de 50 alumnes voluntaris de les cinc escoles municipals de música de Barcelona i el Conservatori Municipal. El conduirà la periodista Gemma Nierga.Obrirà l'actuació El cant dels ocells, interpretat per cinc violoncel·listes, un contrabaix i un piano de mitja cua, i després es llegirà un text en els set idiomes de les víctimes mortals: català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià i alemany. La lectura la faran persones que van participar en l'acte interconviccional que es va celebrar l'agost de l'any passat.La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ja va avançar aquest dimarts que la Generalitat i l'Ajuntament havien tancat el protocol de la commemoració , que comptarà amb la presència dels principals representants polítics catalans a l'espera de conèixer la delegació estatal que hi pugui assistir. La incògnita segueix sent si el consistori ha convidat Felip VI, si bé l'alcaldessa, Ada Colau, ja havia manifestat que no vetaria ningú Per ara, l'Ajuntament ha precisat que l'acte comptarà amb la presència institucional dels ajuntaments de Cambrils, Ripoll, Alcanar i Subirats. També hi haurà representants de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès i Saragossa, municipis on residien les víctimes mortals, i membres de tots els cossos policials, serveis d'emergència i la resta de serveis públics que van ajudar en l'atenció als atemptats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)