El salt a la Moncloa dispara Sánchez, que guanyaria unes noves eleccions

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha presentat aquest dijous els resultats del baròmetre de juliol, el primer amb dades d'intenció de vot que realitza l'organisme demoscòpic des del triomf de la moció de censura que va portar el socialista Pedro Sánchez a la Moncloa. I el salt de Sánchez a la presidència del govern espanyol ha resultat un punt d'inflexió: el PSOE es dispara vuit punts i ja és la primera força de l'Estat, i el seu líder guanyaria unes noves eleccions amb un 29,9% dels vots. Ho faria amb una distància substancial respecte el PP i Ciutadans, que obtindrien un 20,4% dels suports. Fins a nou punts de diferència en intenció de vot.L'enquesta es va realitzar durant els primers dies de juliol, abans del relleu a la presidència del PP (Pablo Casado ha rellevat Mariano Rajoy) i quan l'executiu de Sánchez complia un mes. És per tant el primer estudi que posa nota al seu gabinet. En l'anterior baròmetre, fet públic al maig i encara amb Rajoy com a president espanyol , el PP es mantenia com a força més votada de l'Estat (24% dels suports) mentre que Ciutadans ja es situava com a segona força (22,4% dels vots), quatre dècimes per davant dels socialistes, que ara han aconseguit revertir la situació. El PSOE comanda les preferències dels electors espanyols.Units Podem i les seves confluències territorials, lluny de les tres principals forces de l'Estat, es quedarien amb el 15,6% dels suports. La força liderada per Pablo Iglesias és la principal damnificada per l'ascens de Sánchez a la presidència.Al seu torn, ERC s'imposaria a Catalunya si avui es convoquessin eleccions generals, amb un 3,9% dels vots, un resultat molt millor que el de l'últim baròmetre (3%). Els republicans se situarien per davant d'En Comú Podem (que només recull un 2,6% dels sufragis, una caiguda significativa) i el PDECat (amb un 1,3% dels vots). L'enquesta elaborada del CIS també es va elaborar abans del del debat congressual de la formació que liderava Marta Pascal i que ara presideix David Bonvehí.El baròmetre de l'organisme demoscòpic també valora els ministres del govern espanyol. Qui obté millor nota és el titular de Ciència, l'astronauta Pedro Duque, amb un 5,41. Al seu costat hi apareixen el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska (4,89); la d'Economia, Nadia Calviño (4,81); i el d'Exteriors, Josep Borrell (4,76). Pedro Sánchez és el líder de partit que aconsegueix millor qualificació -amb l'única excepció del diputat de Compromís Joan Baldoví-, però es queda en un 4,04.

