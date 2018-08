Mor un home de 91 anys en l'incendi d'un pis al barri del Putxet de Barcelona

Un home de 91 anys ha mort aquesta passada nit en l'incendi d'un habitatge situat al número 22 del carrer Hurtado, al barri del Putxet, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. L'incendi s'ha declarat en el sisè pis de la sisena planta, on s'ha trobat la víctima. El foc també ha deixat calcinada una habitació i ha afectat tot el pis per fum.Els fets es van produir al voltant d'un quart d'una de la matinada i fins al lloc s'hi ha desplaçat cinc dotacions dels Bombers de Barcelona, que han extingit el foc i han ventilat l'edifici. També hi ha intervingut el Sistema d'Emergències Mèdiques, que no ha pogut reanimar l'home mort. La resta de pisos de l'edifici no han quedat afectats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)