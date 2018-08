El Govern nomena Lluís Puig com a director internacional de projectes culturals

Lluís Puig, dirigent sobiranista a l'exili i conseller al Govern de Carles Puigdemont, ha estat nomenat nou director del programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del departament de Cultura, segons consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquest dijous. La retribució és de 85.769 euros.La feina de Puig, segons el decret de nomenament, serà aquesta: "Mantenir la interlocució del departament de Cultura amb els òrgans de la Generalitat competents en l'àmbit internacional i amb la resta de departaments i les seves entitats pel que fa al coneixement, al seguiment i a l'execució de polítiques europees i internacionals que puguin afectar la cultura".Puig és un dels dirigents sobre els quals pesava una ordre europea de detenció per part del Tribunal Suprem, que finalment va decaure en el moment en què el jutge Pablo Llarena va decidir renunciar a l'extradició de Puigdemont un cop Alemanya només acceptava extradir-lo per un presumpte delicte de malversació.

