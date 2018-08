Interior comptabilitza 178 atacs d'arrel feixista en els últims tres mesos

Catalunya ha viscut, durant el darrer trimestre, 178 atacs d'arrel feixista i contra la ideologia política. Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una roda de premsa específica per parlar dels incidents que s'han produït en els últims mesos sobre vulneracions de drets vinculats al procés sobiranista. Després de les situacions detectades a Verges Berga , per exemple, Buch s'ha mostrat contundent a l'hora d'assegurar que s'està aplicant un pla de xoc específic per acabar amb aquests incidents. També ha afirmat que s'acabarà amb qualsevol sensació "d'impunitat" perquè és, ha dit, una "línia vermella"."No hi ha un moviment concret, sinó persones concretes", ha especificat. En aquest sentit, ha indicat que les dades fan referència a tots els casos, ja siguin provocats o denunciats per espanyolistes o independentistes, però que, en qualsevol cas, la majoria són de "GDR locals" i no es vinculen a un "moviment d'ultradreta organitzat". No obstant això, ha assegurat que és una situació que "preocupa" el Departament d'Interior perquè "ningú té la impunitat de poder agredir, perseguir, insultar i no respectar el dret a defensar la ideologia política"."Les dades baixen en aquest problema en concret", ha sentenciat Buch. Malgrat que els últims casos han estat rellevants i han tingut una forta repercussió mediàtica, el pla operatiu dels Mossos d'Esquadra ha permès, des del mes de maig, disminuir el gruix de situacions: "Hem treballat de forma preventiva i les dades ens diuen que està baixant, però que són notoris". El maig hi va haver 93 casos, el juny 52 i el juliol 33. No obstant això, Buch ha remarcat que pel departament que dirigeix, "ni 33 ni 10 és bona xifra", i que la vulneració del dret ideològic i polític és un fet que es perseguirà.Els casos que consten en el recull fan referència a situacions on han intervingut els Mossos d'Esquadra o que han estat denunciats per vulnerar el dret a la ideologia política. Entre aquests, hi ha alteracions d'ordre públic, coaccions, amenaces o qualsevol incident relacionat, entre els quals també consta la protesta dels CDR de Palafrugell contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a la Costa Brava, mentre sopava en un restaurant de Mont-ras amb el president del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz.Interior treballa per disminuir aquests delictes des d'una doble vessant. Per una banda hi ha els casos penals, que es cursen amb la col·laboració de la Fiscalia d'Odi i Discriminació de Catalunya. Sobre això, Buch ha demanat al govern de l'estat espanyol i, específicament al Ministeri de Justícia, que també es mostri "intolerant" contra aquests delictes que afecten els catalans. "És necessari que a Catalunya tinguem jutjats especialitzats en temes de persecució d'odi", ha recordat, i ha afirmat que el Departament de Justícia "posarà totes les facilitats" perquè això sigui així, tot i que finalment "està en mans de l'Estat".En relació als delictes administratius, ha anunciat que s'executaran amb sancions d'entre 30.000 i 600.000 euros: "A Catalunya, qui vulneri o traspassi la línia vermella del respecte a la ideologia política, trobarà el Departament d'Interior, els Mossos d'Esquadra i totes les eines democràtiques que té aquest país".Segons ha asseverat, però, no es tracta d'un moviment organitzat de l'extrema dreta, tal com passa en altres països, sinó de persones que poden ser "recurrents" a l'entorn de l'extrema dreta o del feixisme. Totes elles, ha dit Buch, estan sent "investigades" pels delictes pels quals han estat denunciades. Les zones on més casos s'han produït són les comarques del Bages i el Maresme.El conseller també ha lamentat l'actitud de Ciutadans, que ha fet crides per retirar símbols independentistes dels carrers: "Jo recomano a aquest partit que condemni qualsevol atac de violència i que vagi contra la llibertat ideològica i d'expressió. Així, ells es guanyaran el respecte de molta gent".

