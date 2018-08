Maragall troba «un punt patètic i absurd» tornar a plantejaments com l'Estatut del 2006

El conseller d'Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dijous que el llenguatge utilitzat per la ministra Meritxell Batet en la comissió bilateral en la roda de premsa posterior li va recordar als anys previs a l'elaboració de l'Estatut del 2006, finalment retallat pel Tribunal Constitucional (TC)."Hi ha un punt d’absurd i de patètic, perquè no hi som. Per això ja hi vam passar", ha destacat Maragall en una entrevista a RAC1 en la qual ha indicat que va tenir la sensació que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenia més interès en la reunió que mantindrà aquesta tarda amb el nou líder del PP, Pablo Casado, que no pas en la cita amb la Generalitat.En tot cas, però, el conseller ha volgut deixar clar que el Govern no s'aixecarà de cap taula de negociació. "No ens plategem aixecar-nos de la taula si es neguen a parlar de presos i exiliats. La nostra responsabilitat és estar sempre al peu del canó per defensar les nostres raons", ha destacat durant la conversa radiofònica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)