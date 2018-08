Desarticulen un grup dedicat a cometre furts a turistes al centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal format per tres dones dedicades a cometre furts a turistes al centre de Barcelona. Els agents en van detenir dues d'elles el 30 de juliol mentre que l'altra es troba en crida i cerca.Les tres són de nacionalitat búlgara i tenen 26, 46 i 55 anys i els agents les han identificat una dotzena de vegades des de principis d'any en diferents carrers i comerços de Ciutat Vella i les han denunciat en nou ocasions més.Les tres treballaven de manera coordinada i cadascuna tenia unes tasques i rols concrets i es vestien com turistes per camuflar-se entre ells i no aixecar sospites. Així mateix, establien mesures de contra vigilància amb l’objectiu de no ser sorpreses per la policia i es repartien els beneficis obtinguts.Les dones s'intercanviaven els rols, que consistien en seleccionar la víctima, fer un tap o pantalla per entorpir el pas del turista i en cometre el furt. A mes, prèviament també es feia una tasca de vigilància i control. A vegades, obstaculitzava la reacció de la víctima per donar temps a les seves companyes a fugir del lloc.Els investigadors han pogut certificar que les tres investigades tenen antecedents en diferents països europeus, com ara França, Àustria, Dinamarca, Alemanya, fet que demostra el grau de mobilitat que tenen i que comporta que canviïn de país en el moment en què detecten que la policia les investiga o les pressiona perquè deixin de delinquir.

